У Путіна залишився лише один варіант, але він його не хоче приймати – Кулеба

Січень, 10 в 13:26

Російському диктатору Володимиру Путіну не залишається нічого, окрім як програти у війні проти України.

Про це заявив в інтерв’ю National Public Radio український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Якщо я зараз дивлюся на поле бою і на ситуацію, я думаю, що у Путіна не надто багато варіантів. Насправді, я думаю, у нього є тільки один варіант, але він не хоче його приймати. І цей варіант – програш війни, – сказав він.

За словами очільника МЗС, складність і трагедія моменту полягає в тому, що Путін не бажає дивитися правді в очі та шукати вихід.

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– Замість цього він кидає в бій все більше ресурсів і, головне, людських ресурсів, намагаючись перемогти будь-якою ціною. Але цього не станеться. Він не виграє, – підкреслив Кулеба.

Раніше голова МЗС Дмитро Кулеба закликав західних партнерів надати Україні більше зброї. За його словами, поки окупанти залишаються на українській землі, ніхто не зробив достатньо.

Джерело: National Public Radio