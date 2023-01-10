Январь, 10 в 13:13

В оккупированном Крыму массово сообщают о взрывах. Официальной информации на данный момент нет.

Местные Telegram-каналы пишут, что 10 января неспокойно в Симферополе.

Также мощные взрывы слышали и в поселке городского типа Симферопольского района Гвардейском, впоследствии “бавовна” была и в Севастополе.

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Тем временем российские СМИ пишут о так называемой “работе ПВО” в Крыму.

В Симферополе и Гвардейском прогремели взрывы — СМИ / 2 фотографии

В Крыму увеличилось количество “бавовны”. Так, 7 января во временно оккупированном Джанкое, что в Крыму, прогремели взрывы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 321-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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