В Симферополе и Гвардейском прогремели взрывы — СМИ
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В оккупированном Крыму массово сообщают о взрывах. Официальной информации на данный момент нет.
Местные Telegram-каналы пишут, что 10 января неспокойно в Симферополе.
Также мощные взрывы слышали и в поселке городского типа Симферопольского района Гвардейском, впоследствии “бавовна” была и в Севастополе.
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Тем временем российские СМИ пишут о так называемой “работе ПВО” в Крыму.
В Симферополе и Гвардейском прогремели взрывы — СМИ / 2 фотографии
В Крыму увеличилось количество “бавовны”. Так, 7 января во временно оккупированном Джанкое, что в Крыму, прогремели взрывы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 321-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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