Січень, 10 в 13:13

В окупованому Криму масово повідомляють про вибухи. Офіційної інформації наразі немає.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що 10 січня неспокійно у Сімферополі.

Також потужні вибухи чули й у селищі міського типу Сімферопольського району Гвардійському, згодом “бавовна” завітала і до Севастополя.

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Тим часом російські ЗМІ пишуть про так звану “роботу ППО” у Криму.

У Сімферополі та Гвардійському пролунали вибухи – ЗМІ / 2 фотографии

У Криму дедалі більшає випадків “бавовни”. Так, 7 січня у тимчасово окупованому Джанкої, що в Криму, пролунали вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 321-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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