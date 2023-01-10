У Сімферополі та Гвардійському пролунали вибухи – ЗМІ
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В окупованому Криму масово повідомляють про вибухи. Офіційної інформації наразі немає.
Місцеві Telegram-канали пишуть, що 10 січня неспокійно у Сімферополі.
Також потужні вибухи чули й у селищі міського типу Сімферопольського району Гвардійському, згодом “бавовна” завітала і до Севастополя.
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Тим часом російські ЗМІ пишуть про так звану “роботу ППО” у Криму.
У Сімферополі та Гвардійському пролунали вибухи – ЗМІ / 2 фотографии
У Криму дедалі більшає випадків “бавовни”. Так, 7 січня у тимчасово окупованому Джанкої, що в Криму, пролунали вибухи.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 321-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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