Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

ЕС введет новые санкции против Беларуси и Ирана – фон дер Ляйен

Бедрак Виктория, редактор ленты
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Getty Images

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз предложит новые санкции против стран, помогающих РФ в войне против Украины.

Об этом она сказала на брифинге в Брюсселе, пишет Интерфакс-Украина.

– Мы выступим с новыми санкциями для Беларуси, реагируя на ее роль в этой российской войне в Украине, – сказала президент Еврокомиссии.

По ее словам, ЕС будет продолжать “делать все, что в его силах, чтобы поддержать храбрый украинский народ”.

Сейчас смотрят

— Мы будем продолжать давить на Кремль санкциями так долго, сколько понадобится, мы расширим эти санкции на страны, поддерживающие в военном плане российскую войну, такие как Беларусь или Иран, — добавила фон дер Ляйен.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина будет регулярно получать средства из выделенных для нее Европейским Союзом €18 млрд.

Источник: Интерфакс-Украина
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка