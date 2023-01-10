ЕС введет новые санкции против Беларуси и Ирана – фон дер Ляйен

Январь, 10 в 14:03

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз предложит новые санкции против стран, помогающих РФ в войне против Украины.

Об этом она сказала на брифинге в Брюсселе, пишет Интерфакс-Украина.

– Мы выступим с новыми санкциями для Беларуси, реагируя на ее роль в этой российской войне в Украине, – сказала президент Еврокомиссии.

По ее словам, ЕС будет продолжать “делать все, что в его силах, чтобы поддержать храбрый украинский народ”.

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— Мы будем продолжать давить на Кремль санкциями так долго, сколько понадобится, мы расширим эти санкции на страны, поддерживающие в военном плане российскую войну, такие как Беларусь или Иран, — добавила фон дер Ляйен.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина будет регулярно получать средства из выделенных для нее Европейским Союзом €18 млрд.