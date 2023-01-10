ЄС запровадить нові санкції проти Білорусі та Ірану – фон дер Ляєн

Січень, 10 в 14:03

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз запропонує нові санкції проти країн, які допомагають РФ у війні проти України.

Про це вона сказала на брифінгу у Брюсселі, пише Інтерфакс-Україна.

– Ми виступимо з новими санкціями для Білорусі, реагуючи на її роль у цій російській війні в Україні, – сказала президентка Єврокомісії.

За її словами, ЄС продовжуватиме “робити все у своїх силах, щоб підтримати хоробрий український народ”.

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– Ми продовжуватимемо тиснути на Кремль санкціями так довго, скільки знадобиться, ми розширимо ці санкції на країни, що у військовому плані підтримують російську війну, як-от Білорусь чи Іран, – додала фон дер Ляєн.

Раніше Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна регулярно отримуватиме кошти з виділених для неї Європейським Союзом €18 млрд.