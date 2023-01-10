Встреча омбудсменов Украины и России состоится в Анкаре: стали известны детали

Январь, 10 в 16:30

В Анкаре состоится трехсторонняя встреча омбудсменов Украины, Турции и России по поводу освобождения пленных.

Об этом на пресс-конференции в Анкаре сообщили уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч.

– Встреча запланирована. Сегодня турецкий омбудсмен выступил с инициативой проведения этой встречи в расширенном формате. Не хочу раскрывать сейчас ее детали, через несколько дней вы сами все увидите. Самое главное для нас и для Турции – мы не хотим проводить встречи ради встречи, мы хотим достичь конкретных результатов, – сказал Лубинец.

Малкоч отметил, что намерен поговорить с российской омбудсменкой, а после этого состоится встреча в трехстороннем формате.

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На ней планируют обсудить вопросы прав человека, прав детей, а также определить “дорожную карту” по обмену раненых военных.

По словам турецкого омбудсмена, после успешного открытия и функционирования “зернового коридора” есть намерение создать “коридор встречи” родственников, детей, женщин и раненых, что также будет обсуждаться на встрече в Анкаре. Малкоч надеется, что разговор будет результативным.