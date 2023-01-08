Из российского плена вернулись еще 50 украинских воинов — Лубинец
Между Украиной и Россией прошел очередной обмен пленными. Из российского плена вернулись еще 50 наших воинов.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Среди освобожденных из плена — ребята из ВСУ, ТрО, НГУ, ГПСУ, ВМС, а также ССО. 33 офицера и 17 рядовых и сержантов.
Как уточнил Лубинец, среди освобожденных — попавшие в плен на ЧАЭС, а также защитники Мариуполя, Донецкого направления, Киевщины, Херсонщины и других регионов, где продолжались бои.
– Радуюсь за каждого и каждую, ведь возвращение – это радость в семье, которая ждала, надеялась и верила, что этот день наступит, – написал омбудсмен.
Он добавил, что все освобожденные получат медицинскую помощь, пройдут реабилитацию, смогут восстановить банковские карты и документы.
В канун Нового года в результате очередного крупного обмена из российского плена удалось освободить 140 человек.
Источник: Дмитрий Лубинец