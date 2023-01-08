Январь, 08 в 15:35

Между Украиной и Россией прошел очередной обмен пленными. Из российского плена вернулись еще 50 наших воинов.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Среди освобожденных из плена — ребята из ВСУ, ТрО, НГУ, ГПСУ, ВМС, а также ССО. 33 офицера и 17 рядовых и сержантов.

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Как уточнил Лубинец, среди освобожденных — попавшие в плен на ЧАЭС, а также защитники Мариуполя, Донецкого направления, Киевщины, Херсонщины и других регионов, где продолжались бои.

– Радуюсь за каждого и каждую, ведь возвращение – это радость в семье, которая ждала, надеялась и верила, что этот день наступит, – написал омбудсмен.

Он добавил, что все освобожденные получат медицинскую помощь, пройдут реабилитацию, смогут восстановить банковские карты и документы.

В канун Нового года в результате очередного крупного обмена из российского плена удалось освободить 140 человек.

Источник: Дмитрий Лубинец