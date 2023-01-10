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Факти / Україна

Зустріч омбудсменів України та Росії відбудеться в Анкарі: стали відомі деталі

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Зустріч омбудсменів України та Росії відбудеться в Анкарі: стали відомі деталі
Фото: Офіс президента

В Анкарі відбудеться тристороння зустріч омбудсменів України, Туреччини та Росії щодо звільнення полонених.

Про це на пресконференції в Анкарі повідомили уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та головний омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч.

– Зустріч запланована. Сьогодні турецький омбудсмен виступив з ініціативою про проведення цієї зустрічі в розширеному форматі. Не хочу розкривати зараз її деталі, через декілька днів ви самі все побачите. Найголовніше для нас і для Туреччини – ми не хочемо проводити зустрічі заради зустрічі, ми хочемо досягти конкретних результатів, – сказав Лубінець.

Малкоч зазначив, що має намір поговорити з російською омбудсменкою, а після цього відбудеться зустріч у тристоронньому форматі.

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На ній планують обговорити питання прав людини, прав дітей, а також визначити “дорожню карту” щодо обміну поранених військових.

За словами турецького омбудсмена, після успішного відкриття та функціонування “зернового коридору” є намір створення “коридору зустрічі” родичів, дітей, жінок та поранених, що також буде обговорюватися на зустрічі в Анкарі. Малкоч сподівається, що розмова буде результативною.

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Джерело: Укрінформ
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