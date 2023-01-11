Январь, 11 в 19:36

Поставка танков западного вооружения выведет Украину на новый уровень потенциала в противостоянии российской агрессии.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 11 января.

Находясь во Львове, он заявил, что для Украины прозвучали важные новости во время Саммита Люблинского треугольника, специального формата между Украиной, Польшей и Литвой.

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— Польша приняла решение о передаче Украине танков — я благодарю за это. Спасибо президенту Дуде, правительству Польши, всем нашим польским друзьям, — сообщил президент.

Владимир Зеленский добавил, что Литва также согласилась предоставить Украине зенитные системы, которые нужны для защиты от иранских дронов и для защиты энергетики.

— Я благодарю Гитанаса за это очередное проявление неизменной и принципиальной поддержки Украины, которая началась еще до 24 февраля и продлится до нашей победы, — сказал он.

Украинский президент добавил, что услышал в течение дня от лидеров Польши и Литвы заверения в поддержке.

— Проговорили вопрос нашей интеграции, как в Евросоюз, так и в НАТО. Уже в этом году должны выйти на ощутимый прогресс в европейской интеграции, это касается, прежде всего, начала переговоров о членстве (в Евросоюзе, — Ред.). Польша и Литва одинаково и всесторонне готовы нас поддерживать, — заявил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина должна трансформировать эту готовность государств-партнеров в реальное институциональное движение и решения.

— Говорили и о ситуации на поле боя. О том, в частности, что российская агрессия иссякнет только тогда, когда российские амбиции не будут иметь никакой другой альтернативы. Все российские амбиции: и на фронте, и в политике, в экономике, в юридической плоскости, — сказал он.

По его словам, российские пропагандисты сейчас пытаются выставить разрушенный Россией Соледар как некое достижение.

— Они будут подавать и уже подают это своему обществу так, чтобы поддерживать мобилизацию, чтобы давать надежду тем, кто за агрессию. Но бои продолжаются, Донецкое направление держится, и мы без перерыва даже на один день делаем все, чтобы усилить украинскую оборону. Наш потенциал растет… Танки западного образца — это работа всей нашей антивоенной коалиции, и это новый уровень нашего потенциала, — сказал Владимир Зеленский.

Президент рассказал, что во Львове провел ситуацию по безопасности в западных областях Украины и на государственной границе. По его словам, на этих направлениях учитываются все угрозы и усиливаются все элементы безопасности в западных регионах.

Напомним, во время совместного визита во Львов президентов Польши и Литвы и встречи с Владимиром Зеленским, польский лидер объявил, что Польша передаст Украине роту танков Leopard.