Січень, 11 в 19:36

Постачання танків західного озброєння виведе Україну на новий рівень потенціалу у протистоянні російській агресії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 11 січня.

Перебуваючи у Львові, він заявив, що для України прозвучали важливі новини під час Саміту Люблінського трикутника, спеціального формату між Україною, Польщею та Литвою.

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– Польща ухвалила рішення про передання Україні танків – я дякую за це. Дякую президенту Дуді, уряду Польщі, усім нашим польським друзям, – повідомив президент.

Володимир Зеленський додав, що Литва також погодилась надати Україні зенітні системи, які потрібні для захисту від іранських дронів та для захисту енергетики.

– Я дякую Гітанасу за цей черговий прояв незмінної та принципової підтримки України, яка почалася ще до 24 лютого й триватиме до нашої перемоги, – сказав він.

Український президент додав, що почув протягом дня від лідерів Польщі та Литви запевнення у підтримці.

– Проговорили питання нашої інтеграції, як до Євросоюзу, так і до НАТО. Вже цього року маємо вийти на відчутний прогрес в європейській інтеграції, це стосується, насамперед, початку переговорів щодо членства (в Євросоюзі, – Ред.). Польща та Литва однаково та всебічно готові нас підтримувати, – заявив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна має трансформувати цю готовність держав-партнерів у реальний інституційний рух та рішення.

– Говорили і про ситуацію на полі бою. Про те, зокрема, що російська агресія вичерпається лише тоді, коли російські амбіції не матимуть жодної іншої альтернативи. Всі російські амбіції: і на фронті, і в політиці, в економіці, в юридичній площині, – сказав він.

За його словами, російські пропагандисти наразі намагаються виставити зруйнований Росією Соледар як якийсь здобуток.

– Вони будуть подавати і вже подають це своєму суспільству так, щоб підтримувати мобілізацію, щоб надавати надію тим, хто за агресію. Але бої продовжуються, Донецький напрямок тримається, і ми без перерви навіть на один день робимо все, щоб посилити українську оборону. Наш потенціал зростає… Танки західного зразка – це робота всієї нашої антивоєнної коаліції, і це новий рівень нашого потенціалу, – сказав Володимир Зеленський.

Президент розповів, що у Львові провів ситуацію щодо безпеки в західних областях України та на державному кордоні. За його словами, на цих напрямках враховуються усі загрози та посилюються усі елементи безпеки в західних регіонах.

Нагадаємо, під час спільного візиту у Львів президентів Польщі та Литви та зустрічі з Володимиром Зеленським, польський лідер оголосив, що Польща передасть Україні роту танків Leopard.