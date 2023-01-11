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Факти / Україна

Майже 1,5 тис. працівників не мають доступу до Запорізької АЕС – Генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Майже 1,5 тис. працівників не мають доступу до Запорізької АЕС – Генштаб ЗСУ

Майже 1,5 тис. працівників Запорізької атомної електростанції позбавлені перепусток та доступу до підприємства.

Такі дані 11 січня оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними української сторони, усі ці працівники відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір із Росатомом.

Зараз дивляться

Нині, зазначають у Генштабі ЗСУ, російські загарбники шукають нових працівників для АЕС на території Російської Федерації.

– Житловий фонд для майбутніх працівників окупанти готують шляхом так званої націоналізації квартир місцевих жителів, які виїхали із захопленої території, – зазначають у Генеральному штабі ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 322-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: ЗАЕС

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