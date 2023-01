Захватить Соледар ценой 5 тыс. погибших оккупантов является лишь катастрофой для России.

Об этом на своей странице в Twitter написал итальянский военный эксперт Томас Тейнер.

Тейнер добавил, что атакой на Соледар, президент РФ Владимир Путин, вероятно, пытается отвлечь украинские войска от будущего южного наступления Украины. Это же может быть целью нового наступления оккупантов в сторону Киева, допускает эксперт.

1) Even if Soledar falls. Taking 0,000001% of Ukraine for 5,000 KIA is only a disaster for russia.

2) Looks like putin is trying to draw Ukrainian troops away from Ukraine's upcoming southern offensive (the same might be the purpose of a new push towards Kyiv).

— Thomas C. Theiner (@noclador) January 10, 2023