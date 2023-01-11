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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Бои за Соледар и попадание в склад фейерверков в Харькове: что происходит на 322-й день войны (онлайн)

Бои за Соледар и попадание в склад фейерверков в Харькове: что происходит на 322-й день войны (онлайн)

ГУР перехватили разговор оккупантов, в котором россияне жалуются на огромные потери в Макеевке. Говорят, что 12 грузовиками вывозили с места попадания более 600 погибших оккупантов.

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00:51 - 11 января

Захватить Соледар ценой 5 тыс. погибших оккупантов является лишь катастрофой для России.

Об этом на своей странице в Twitter написал итальянский военный эксперт Томас Тейнер.

— Даже если Соледар упадет. Захват 0,000001% территории Украины за 5 тыс. погибших в бою — это лишь катастрофа для России, — написал он.

Тейнер добавил, что атакой на Соледар, президент РФ Владимир Путин, вероятно, пытается отвлечь украинские войска от будущего южного наступления Украины. Это же может быть целью нового наступления оккупантов в сторону Киева, допускает эксперт.

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