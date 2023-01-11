Бои за Соледар и попадание в склад фейерверков в Харькове: что происходит на 322-й день войны (онлайн)

ГУР перехватили разговор оккупантов, в котором россияне жалуются на огромные потери в Макеевке. Говорят, что 12 грузовиками вывозили с места попадания более 600 погибших оккупантов.

В Генштабе ВСУ заявили, что в Бердянске оккупанты обустроили еще три военных госпиталя из-за потерь.

Президент Владимир Зеленский лишил четырех нардепов гражданства, среди них: Медведчук, Козак, Деркач и Кузьмин.

В Центре исследований энергетики считают, что Украина вряд ли выйдет из режима плановых отключений электроэнергии до апреля.

Американская компания изготовит противодронные системы VAMPIRE для Украины на $40 млн.