Обсудили спектр гуманитарных проблем: Лубинец встретился в Турции с Москальковой
В Анкаре (Турция) в ночь на 11 января в рамках ранее достигнутых договоренностей состоялась переговоры Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.
Об этом сообщил в соцсети украинский омбудсмен.
— Обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран. А также обменялись конкретными предложениями. Продолжаем работать ради помощи каждому украинцу! — уточнил Лубинец.
Трехстороннюю встречу омбудсменов в Анкаре относительно освобождения пленных анонсировал накануне главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч.
По его словам, главная тематика — вопросы прав человека, детей, а также определение “дорожной карты” по обмену раненых военных.
Также в планах — создание “коридора встречи” родственников, детей, женщин и раненых.
Фото: Дмитро Лубінець