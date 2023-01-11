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Факты / Україна

Обсудили спектр гуманитарных проблем: Лубинец встретился в Турции с Москальковой

Валентина Летяк, редактор ленты
Лубінець зустрівся в Туреччині з Москальковою

В Анкаре (Турция) в ночь на 11 января в рамках ранее достигнутых договоренностей состоялась переговоры Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

Об этом сообщил в соцсети украинский омбудсмен.

— Обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран. А также обменялись конкретными предложениями. Продолжаем работать ради помощи каждому украинцу! — уточнил Лубинец.

 

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Трехстороннюю встречу омбудсменов в Анкаре относительно освобождения пленных анонсировал накануне главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч.

По его словам, главная тематика — вопросы прав человека, детей, а также определение “дорожной карты” по обмену раненых военных.

Также в планах — создание “коридора встречи” родственников, детей, женщин и раненых.

Фото: Дмитро Лубінець

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