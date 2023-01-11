Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Обговорили спектр гуманітарних проблем: Лубінець зустрівся в Туреччині з Москальковою

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Лубінець зустрівся в Туреччині з Москальковою

В Анкарі (Туреччина) в ніч на 11 січня в рамках раніше досягнутих домовленостей відбулися переговори Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця з російським омбудсменом Тетяною Москальковою.

Про це повідомив у соцмережі український омбудсмен.

– Обговорили широкий спектр гуманітарних проблем і кейсів, пов’язаних із наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн. А також обмінялися конкретними пропозиціями. Продовжуємо працювати заради допомоги кожному українцю! – уточнив Лубінець.

Зараз дивляться

Тристоронню зустріч омбудсменів в Анкарі щодо звільнення полонених анонсував напередодні головний омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч.

За його словами, головна тематика – питання прав людини, дітей, а також визначення “дорожньої карти” щодо обміну поранених військових.

Також в планах – створення “коридору зустрічі” родичів, дітей, жінок та поранених.

Фото: Дмитро Лубінець

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка