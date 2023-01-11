Обговорили спектр гуманітарних проблем: Лубінець зустрівся в Туреччині з Москальковою

Січень, 11 в 9:55

В Анкарі (Туреччина) в ніч на 11 січня в рамках раніше досягнутих домовленостей відбулися переговори Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця з російським омбудсменом Тетяною Москальковою.

Про це повідомив у соцмережі український омбудсмен.

– Обговорили широкий спектр гуманітарних проблем і кейсів, пов’язаних із наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн. А також обмінялися конкретними пропозиціями. Продовжуємо працювати заради допомоги кожному українцю! – уточнив Лубінець.

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Тристоронню зустріч омбудсменів в Анкарі щодо звільнення полонених анонсував напередодні головний омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч.

За його словами, головна тематика – питання прав людини, дітей, а також визначення “дорожньої карти” щодо обміну поранених військових.

Також в планах – створення “коридору зустрічі” родичів, дітей, жінок та поранених.

Фото: Дмитро Лубінець