Январь, 11 в 17:38

В ближайшие 10 лет Россию может ожидать распад, превращение в несостоятельное государство или применение ядерного оружия, которое опять-таки приведет к его распаду. Такой прогноз высказали 167 экспертов по результатам опроса аналитического центра Atlantic Council.

Отмечается, что почти половина экспертов (46%) считают, что РФ к 2033 году может стать несостоявшимся государством – то есть таким, которое не может поддерживать существование как жизнеспособная политическая и экономическая единица. Другой возможный вариант – что она просто распадется.

Между тем 21% опрошенных экспертов считают, что РФ является наиболее вероятным государством, которое в ближайшие 10 лет станет несостоятельным.

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Также 40% экспертов прогнозируют России внутренний распад к 2033 году. В качестве возможных причин для этого указываются революция, гражданская война, политический распад и т.д.

Европейцы (49%) предоставили пессимистичные прогнозы, среди специалистов из США таких 36%.

Еще 14% респондентов считают, что РФ в течение следующих 10 лет способна применить ядерное оружие.

Среди прогнозирующих распад РФ или превращения его в несостоявшееся государство 22% считают, что одной из причин для этого станет использование ядерного оружия.

Между тем 10% из тех, кто прогнозирует распад России, полагают, что из всех автократических сегодня стран она, вероятнее всего, станет демократической до конца этого периода.

Комментируя результаты опроса, замглавы Atlantic Council и один из кураторов исследования Питер Энгельке сказал Financial Times, что одной из важнейших причин будущего краха РФ стала война против Украины.

Он усматривает высокую вероятность того, что война “бумерангом ударит не только по руководству РФ, но и по стране в целом”.