Січень, 11 в 17:38

У найближчі 10 років Росію може чекати розпад, перетворення на неспроможну державу або застосування ядерної зброї, яке знову ж таки призведе до її розпаду. Такий прогноз висловили 167 експертів за результатами опитування аналітичного центру Atlantic Council.

Зазначається, що майже половина експертів (46%) вважають, що РФ до 2033 року може стати державою, яка не відбулась – тобто такою, що не може підтримувати існування як життєздатна політична та економічна одиниця. Інший можливий варіант – що вона просто розпадеться.

Тим часом 21% опитаних експертів вважає, що РФ є найімовірнішою державою, що у найближчі 10 років стане неспроможною.

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Також 40% експертів прогнозують Росії внутрішній розпад до 2033 року. У якості можливих причин для цього вказуються революція, громадянська війна, політичний розпад і таке інше.

Європейці (49%) надали найпесимістичніші прогнози, серед фахівців з США таких 36%.

Ще 14% респондентів вважають, що РФ протягом наступних 10 років здатна застосувати ядерну зброю.

Серед тих, хто прогнозує розпад РФ або перетворення її на державу, що не відбулась, 22% вважають, що однією з причин для цього стане використання ядерної зброї.

Тим часом 10% із тих, хто прогнозує розпад Росії, гадають, що з усіх автократичних на сьогодні країн вона, найімовірніше, стане демократичною до кінця цього періоду.

Коментуючи результати опитування, заступник очільника Atlantic Council та один із кураторів дослідження Пітер Енгельке сказав Financial Times, що однією з найважливіших причин майбутнього краху РФ стала війна проти України.

Він вбачає високу ймовірність того, що війна “бумерангом ударить не тільки по керівництву РФ, але й по країні загалом”.