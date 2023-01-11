Швейцария блокирует поставки Украине определенного военного оборудования – Минобороны Испании

Январь, 11 в 6:44

Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Швейцария блокирует поставки в Украину определенных военных материалов из Испании. Об этом Маргарита Роблес сказала на съезде испанских послов в Мадриде, сообщает испанское информагентство Europa Press.

Роблес отметила, что Швейцария не разрешает определенные поставки, требующие ее одобрения как страны-производителя, чтобы иметь возможность для реэкспорта. Она добавила, что Минобороны Испании обратится в посольство с просьбой о помощи в получении разрешения.

— Мы понимаем, уважаем и принимаем нейтралитет, но для (поставки военного) материала нам нужно определенное разрешение от Швейцарии, которое она нам пока не предоставляет, — заявила Маргарита Роблес.

Источник: Europa Press