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Швейцарія блокує постачання Україні певного військового обладнання – Міноборони Іспанії

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Швейцарія блокує постачання Україні певного військового обладнання – Міноборони Іспанії
Фото: Pexels

Глава Міноборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Швейцарія блокує постачання в Україну певних військових матеріалів з Іспанії. Про це Маргарита Роблес сказала на з’їзді іспанських послів у Мадриді, як повідомляє іспанське інформагентство Europa Press.

Роблес зазначила, що Швейцарія не дозволяє певні постачання, які потребують її схвалення як країни-виробника, щоб мати можливість для реекспорту. Вона додала, що Міноборони Іспанії звернеться до посольства з проханням про допомогу в отриманні дозволу.

– Ми розуміємо, поважаємо та приймаємо нейтралітет, але для (постачання військового) матеріалу нам потрібен певний дозвіл від Швейцарії, якого вона нам наразі не надає, — заявила Маргарита Роблес.

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Джерело: Europa Press

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