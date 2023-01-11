Швейцарія блокує постачання Україні певного військового обладнання – Міноборони Іспанії

Січень, 11 в 6:44

Глава Міноборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Швейцарія блокує постачання в Україну певних військових матеріалів з Іспанії. Про це Маргарита Роблес сказала на з’їзді іспанських послів у Мадриді, як повідомляє іспанське інформагентство Europa Press.

Роблес зазначила, що Швейцарія не дозволяє певні постачання, які потребують її схвалення як країни-виробника, щоб мати можливість для реекспорту. Вона додала, що Міноборони Іспанії звернеться до посольства з проханням про допомогу в отриманні дозволу.

– Ми розуміємо, поважаємо та приймаємо нейтралітет, але для (постачання військового) матеріалу нам потрібен певний дозвіл від Швейцарії, якого вона нам наразі не надає, — заявила Маргарита Роблес.

Джерело: Europa Press