Россия может обстрелять Украину ракетами и дронами 12-15 января — Арестович

Январь, 11 в 0:04

Российские оккупанты могут обстрелять Украину ракетами и дронами в конце этой недели, 12-15 января.

Об этом в эфире Фейгин Live заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он отметил, что в любой момент россияне могут изменить свои планы, однако даты 12-15 января вытекают “из ритмов, в которых они стреляют”.

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— Ждем обстрела крылатыми ракетами с Шахедами. Если охарактеризовать ситуацию – мы в обороне. Но за это время мы накапливаем силы, а потом происходит что-то вроде Харьковской или Херсонской операции, — сказал советник главы ОП.

Арестович подчеркнул, что цель ВСУ – истощить противника и лишить его возможности наступать.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 322-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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