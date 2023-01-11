Январь, 11 в 15:57

Российская Федерация в ночь со вторника на среду, 11 января, обстреляла из РСЗО Смерч Харьков. Один из снарядов попал в склад пиротехники в Киевском районе города.

Как сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, возник масштабный пожар, также начали детонировать фейерверки. На месте взрывов нашли хвостовые части Смерча.

– Следователи до сих пор находят обломки от этих снарядов в большом радиусе от эпицентра взрывов – блок стабилизатора одного из них был найден возле метро Киевская. Установлено, что от одного из снарядов погиб пес в частном доме, – написал он в своем Facebook.

В ГСЧС уточнили, что одна из ракет попала в одноэтажное складское помещение, в результате чего произошел пожар на площади более 1 тыс. кв.м. Пожар был ликвидирован в 01:41.

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Очевидцы обстрела склада с пиротехникой рассказали изданию Суспильне о своих впечатлениях от пережитого. Так, местный житель Александр Пашнев заявил, что долго не мог определить, чем именно россияне “накрыли” Харьков.

– Сначала подумал, что спускают авиабомбы на парашютах. Потом думаю: наверное, фосфор или Грады. Залетает сын, говорит: “Боекомплект взрывается”. Короче, схватили внука – и в погреб. Но потом начался ужас. Дом поднимается, внук плачет. Все горит, все летит, все взрывается, – рассказал он.

Напомним, в день обстрела Харьков посещала глава МИД Германии Анналена Бербок.