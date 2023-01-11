Січень, 11 в 15:57

Російська Федерація в ніч із вівторка на середу, 11 січня, обстріляла з РСЗВ Смерч Харків. Один зі снарядів потрапив по складу піротехніки у Київському районі міста.

Як повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов, виникла масштабна пожежа, також почали детонувати феєрверки. На місці вибухів знайшли хвостові частини Смерчу.

– Слідчі досі знаходять уламки від цих снарядів у великому радіусі від епіцентру вибухів – блок стабілізатора одного з них знайшли біля метро Київська. Встановлено, що від одного зі снарядів загинув пес у приватному будинку, – написав він у своєму Facebook.

У ДСНС уточнили, що одна з ракет потрапила до одноповерхового складського приміщення, внаслідок чого сталася пожежа на площі понад 1 тис. кв.м. Пожежу було ліквідовано о 01:41.

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Очевидці обстрілу складу з піротехнікою розповіли виданню Суспільне про свої враження від пережитого. Так, місцевий житель Олександр Пашнєв заявив, що довго не міг визначити, чим саме росіяни “накрили” Харків.

– Спершу подумав, що спускають авіабомби на парашутах. Потім думаю: мабуть, фосфор чи Гради. Залітає син, каже: “Боєкомплект вибухає”. Коротше, схопили онука – й у льох. Але потім почався жах. Будинок піднімається, онук плаче. Все горить, все летить, все вибухає, – розповів він.

Нагадаємо, у день обстрілу Харків відвідувала голова МЗС Німеччини Анналена Бербок.