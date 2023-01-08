Январь, 07 в 23:40

Харьковскую область снова обстреливает российская армия. В регионе прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Обновлено в 00:05 8 января: председатель Харьковской ОВА заявил, что в результате атаки РФ погиб мужчина.

— По уточненным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате ударов оккупантов в Мерефе погиб 50-летний мужчина. Даже на Рождество враг не прекращает террор мирного населения, — написал он.

Обновлено в 23:40. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что известно об одном пострадавшем.

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— Зафиксировано два прилета вражеских ракет в Мерефе. По предварительной информации, есть один пострадавший. На месте работают спасатели.

Обновлено в 23:15. Российские захватчики снова обстреливают Харьков и Харьковскую область. В регионе раздается сигнал воздушной тревоги.

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он призывает жителей идти в укрытие немедленно.

— Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары, — предупреждает глава ОВА.

Стоит отметить, что сигнал воздушной тревоги раздается в Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях, Александровском районе на Кировоградщине и Крыму.