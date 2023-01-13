Какую технику Россия стянула к границе с Украиной — спутниковые снимки

Январь, 12 в 23:04

Спутник зафиксировал ЗРК С-300/400, ЗРПК Панцирь и другую технику на белорусском военном аэродроме Зябровка в Гомельской области, недалеко от границы с Украиной.

Об этом сообщила мониторинговая группа Белорусский Гаюн со ссылкой на аналитический центр Rochan Consulting, обнародовавший снимки.

Фото аэродрома были сделаны спутником Airbus 7 января 2023 года. На них можно заметить дивизион из 9 единиц зенитно-ракетных комплексов С-300/400, которые, как уверяют аналитики, находятся там уже длительное время, а также ЗРПК Панцирь, который стоит на насыпи почвы.

Сейчас смотрят

Также на фото можно увидеть грузовики и несколько радаров, которые Rochan Consulting идентифицировали как 76N6 и 64N6E.

Белорусский Гаюн сообщает, что свежие спутниковые снимки еще раз подтверждают, что на аэродроме Зябровка продолжает размещаться база ВС РФ.

Фото: Конрад Музыка