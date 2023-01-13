Яку техніку Росія стягнула до кордону з Україною – супутникові знімки

Січень, 12 в 23:04

Супутник зафіксував ЗРК С-300/400, ЗРПК Панцир та іншу техніку на білоруському військовому аеродромі Зябрівка у Гомельській області, недалеко від кордону з Україною.

Про це повідомила моніторингова група Беларускі Гаюн з посиланням на аналітичний центр Rochan Consulting, який оприлюднив знімки.

Фото аеродрому були зроблені супутником Airbus 7 січня 2023 року. На них можна помітити дивізіон із 9 одиниць зенітно-ракетних комплексів С-300/400, які, як запевняють аналітики, перебувають там уже тривалий час, а також ЗРПК Панцир, який стоїть на насипі ґрунту.

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Також, на фото можна вгледіти вантажні машини і кілька радарів, які Rochan Consulting ідентифікували як 76N6 і 64N6E.

Беларускі Гаюн повідомляє, що свіжі супутникові знімки вкотре підтверджують, що на аеродромі Зябрівка продовжує розміщуватися база ЗС РФ.

Фото: Конрад Музика