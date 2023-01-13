Охранял российскую пыточную в Херсоне: СБУ разоблачила чиновника-коллаборанта

Январь, 13 в 14:54

В освобожденном Херсоне задержали бывшего охранника российской пыточной, действовавшей во время оккупации города.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что приспешником врага является экс-работник местного исправительного учреждения, который пошел на сотрудничество с российскими захватчиками после захвата украинского города.

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Оккупанты предложили ему “должность” в рядах созданной агрессором “исправительной колонии”.

– Злоумышленник согласился на “предложение” и добровольно написал “заявление” на вступление в оккупационный орган. Там его назначили в состав подразделения охраны режимного объекта РФ, к которому решисты незаконно арестовали репрессированных местных жителей. Большинство пострадавших были участниками движения сопротивления, – говорится в сообщении.

СБУ отмечает, что в застенках оккупанты пытали украинских граждан, а также пытались “выбить” из них согласие на сотрудничество с врагом.

Ведомство установило, что коллаборант помогал агрессору охранять “камеры” и “периметр” российской пыточной.

– Во время освобождения Херсона злоумышленник решил бежать в Одессу, где пытался “залечь на дно” и тем самым избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), – сообщили в СБУ.

Суд уже избрал как меру пресечения содержание коллаборанта под стражей.