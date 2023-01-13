Охороняв російську катівню в Херсоні: СБУ викрила посадовця-колаборанта

Січень, 13 в 14:54

У звільненому Херсоні затримали колишнього охоронця російської катівні, що діяла під час окупації міста.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що поплічником ворога є експрацівник місцевої виправної установи, який пішов на співпрацю з російськими загарбниками після захоплення українського міста.

Зараз дивляться

Окупанти запропонували йому “посаду” у лавах створеною агресором “виправної колонії”.

– Зловмисник погодився на “пропозицію” і добровільно написав “заяву” на вступ до окупаційного органу. Там його призначили до складу підрозділу охорони режимного об’єкта РФ, до якого рашисти незаконно ув’язнювали репресованих місцевих жителів. Більшість з потерпілих були учасниками руху опору, – йдеться у повідомленні.

СБУ зазначає, що в застінках окупанти катували українських громадян, а також намагалися “вибити” з них згоду на співпрацю з ворогом.

Відомство встановило, що колаборант допомагав агресору охороняти “камери” та “периметр” російської катівні.

– Під час звільнення Херсона зловмисник вирішив втекти до Одеси, де намагався “залягти на дно” і тим самим уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу Україну (колабораційна діяльність), – повідомили в СБУ.

Суд вже обрав як міру запобіжного заходу тримання колаборанта під вартою.