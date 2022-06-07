Применяют пытки: оккупанты удерживают в пыточных Херсонщины около 600 человек

Июнь, 07 в 16:23

На Херсонщине российские оккупанты удерживают в своих пыточных около 600 человек. Также похищенных жителей области вывозят в оккупированный Крым.

Об этом на брифинге сообщила постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

— По нашей информации, на территории Херсонской области около 600 человек, которые находятся в подвальных помещениях, в специально оборудованных помещениях, в пыточных, — рассказала она.

По словам Ташевой, около 300 человек находятся в подвалах в Херсоне, остальные — в других населенных пунктах области. Их удерживают, в частности, в здании Херсонской ОГА, СИЗО, в профтехучилище №17 Геническа.

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По информации, которую представительство получает из разных источников, похищенных удерживают в бесчеловечных условиях, к ним применяют пытки.

Часть похищенных жителей Херсонской области вывозят в оккупированный Крым. Их удерживают в Симферопольском СИЗО в отдельном блоке и в Севастополе. Среди похищенных есть как гражданские заложники (активисты, журналисты), так и военнопленные. Также вывозят в Крым похищенных жителей с территории Запорожской области.

Среди тех, кого удерживают в Симферопольском СИЗО, есть люди, которые пытались выехать через Крым из Мариуполя и которых задержали на админгранице во время так называемых фильтрационных мероприятий.