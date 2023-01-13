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Факты / Україна

Россия может готовить большое наступление с юга и востока весной — Резников

Марта Бондаренко, редактор ленты
Резніков
Фото: Генштаб ВСУ

Министр обороны Алексей Резников заявил, что весной следует готовиться к новому наступлению российских захватчиков из районов, которые они оккупировали на юге и востоке.

Об этом Резников рассказал в интервью британской телерадиокомпании BBC.

Министр считает, что Россия пытается собрать личный состав, боеприпасы и оружие для наступления.

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— Весна – лучший период для того, чтобы обновить движение для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы начать, и, конечно, мы должны быть готовы начать, – подчеркнул министр обороны.

Что касается возможного наступления с севера — с территории Беларуси, то, по словам Резникова, вряд ли оно будет. Движение с севера займет много времени, а ресурсов у России на это нет.

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В свете объявления Польшей и Великобританией поставок боевых танков Резников выразил уверенность, что Украина получит танки, боевые или реактивные самолеты, а также дальнобойное вооружение для поражения целей на росстояние в 300 км, потому что в понимании западных стран произошло переосмысление.

Министр обороны отверг опасения, что эти заявления могут вызвать ответную реакцию России.

— У меня в стране война. Они наносят удары по моим городам, моим больницам, моим детским садам, моим школам. Они убили много мирных жителей, очень много мирных жителей. Это армия насильников, убийц и мародеров. Каков следующий уровень эскалации? — решительно заявил Алексей Резников.

Ранее спикер Пентагона Пэт Райдер заявил, что пока нет признаков подготовки наступления из Беларуси.

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Источник: BBC
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