Січень, 13 в 14:24

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що навесні варто готуватися до нового наступу російських загарбників із районів, які вони окупували на півдні і сході.

Про це Резніков розповів в інтерв’ю британській телерадіокомпанії BBC.

Міністр вважає, що Росія намагається зібрати особовий склад, боєприпаси і зброю для наступу.

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Україні ж потрібен час для перегрупування та переозброєння, поки чекаємо на постачання західної зброї.

– Весна – найкращий період для того, щоб оновити рух для всіх сторін. Ми розуміємо, що вони будуть готові почати, і, звичайно, ми повинні бути готові почати, – наголосив міністр оборони.

Щодо можливого наступу з півночі – з території Білорусі, то, за словами Резнікова, навряд чи він буде. Рух із півночі займе багато часу, а ресурсів у Росії для цього немає.

З огляду на оголошення Польщею та Великою Британією постачання бойових танків Резніков висловив упевненість, що Україна отримає танки, бойові чи реактивні літаки, а також далекобійне озброєння для ураження цілей на відстані 300 км, бо в розумінні західних країн відбулося переосмислення.

Міністр оборони відкинув побоювання, що ці заяви можуть викликати реакцію у відповідь Росії.

– У мене в країні війна. Вони завдають ударів по моїх містах, моїх лікарнях, моїх дитячих садках, моїх школах. Вони вбили багато мирних жителів. Це армія ґвалтівників, убивць та мародерів. Який такий рівень ескалації? – рішуче заявив Олексій Резніков.

Раніше речник Пентагону Пет Райдер заявив, що наразі немає ознак підготовки наступу з Білорусі.