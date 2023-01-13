Січень, 13 в 11:29

Російське керівництво хоче збільшити чисельність армії до 2 мільйонів людей. Найближчим часом у РФ можуть оголосити чергову хвилю мобілізації для цього.

Як повідомляє воєнна розвідка України, під час першої хвилі мобілізації до ЗС РФ було призвано 300 тисяч осіб. Після нетривалої підготовки мобілізованих направляють у зону ведення бойових дій в Україні.

У ГУР не виключають, що керівництво РФ найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. До російської армії потраплять ще 500 тис. росіян, що дасть змогу країні-агресору створити стратегічні резерви.

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Розвідка зазначає, що в Росії вже активно готуються до оголошення чергової хвилі.

На законодавчому рівні вносяться зміни до законів, які регламентують її проведення. Також триває активна підготовка навчальних центрів.