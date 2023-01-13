Январь, 13 в 18:17

Украинское правительство ожидает, что закрытие всех глав переговоров и подписание соглашения о членстве Украины в ЕС состоится в течение двух лет.

Об этом в пятницу, 13 января, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он добавил, что имеет ясное понимание того, что именно и в какой последовательности следует сделать, чтобы Украина смогла быстро вступить в ЕС.

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– Сейчас мы завершаем выполнение семи рекомендаций Европейской комиссии, которые позволят нам запустить следующие шаги по интеграции. Также мы должны проанализировать соответствие нашего законодательства законодательству Евросоюза, чтобы четко понимать объем работ, которые необходимо выполнить, – сказал он.

Шмыгаль добавил, что параллельно будут готовиться переговоры о вступлении – будет формироваться переговорная позиция Украины, оцениваться сфера экономики, будет готовиться команда переговорщиков.

– Дальше нас ожидает путь переговоров, который должен увенчаться подписанием Соглашения о вступлении Украины в ЕС. Мы рассчитываем пройти этот путь менее чем через 2 года, и тогда Украина станет полноправным членом ЕС, – сказал Денис Шмыгаль.

По его словам, в ближайшие недели в Украину приедет большая делегация ЕК – президент Урсула фон дер Ляйен и более 10 еврокомиссаров.

Они будут проводить межправительственные консультации, что станет не только сигналом дальнейшей поддержки Украины в войне, но и продемонстрирует, что ЕС открыт для переговорного процесса по вступлению.

Напомним, по процедуре, применяемой сейчас ЕК, открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС возможно не ранее осени 2023 года.