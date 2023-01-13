Январь, 13 в 12:52

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью чешскому изданию Denik, что одной из ключевых тем предстоящего саммита Украина-ЕС в феврале станет вступление Украинского государства в это европейское сообщество.

– 3 февраля состоится очередной саммит Украина-ЕС, одной из ключевых тем которого станут предварительные переговоры по членству нашей страны в Европейском Союзе, – сообщил глава МИД.

По его мнению, в этот исторический период Украина готова к переменам и работе, чтобы ускорить евроинтеграцию. Однако он отметил, что решение о вступлении Украины в ЕС зависит, помимо прочего, от политической воли всех членов.

– Сегодня Украина делает все, чтобы в кратчайшие сроки стать членом ЕС. У нас есть все необходимые предпосылки и потенциал, а также политическая воля для скорейшего выполнения всех рекомендаций Еврокомиссии. В то же время членство Украины в ЕС зависит от общего политического решения всех стран объединенной Европы и тех преимуществ, которые мы предлагаем европейскому сообществу, – сообщил он.

Ранее председательствующая в ЕС Швеция подтвердила, что саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля в Киеве.

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Источник: Denіk