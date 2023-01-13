Січень, 13 в 18:17

Український уряд очікує, що закриття усіх глав переговорів та підписання угоди про членство України в ЄС відбудеться протягом двох років.

Про це в п’ятницю, 13 січня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він додав, що має чітке розуміння того, що саме і в якій послідовності слід зробити, щоб Україна змогла швидко вступити в ЄС.

Зараз дивляться

– Зараз ми завершуємо виконання семи рекомендацій Європейської комісії, які дозволять нам запустити наступні кроки для інтеграції. Також ми маємо проаналізувати відповідність нашого законодавства законодавству Євросоюзу, щоб чітко розуміти обсяг робіт, які потрібно виконати, – сказав він.

Шмигаль додав, що паралельно готуватимуться переговори про вступ – формуватиметься переговорна позиція України, оцінюватиметься сфера економіки, готуватиметься команда перемовників.

– Далі нас очікує шлях переговорів, який має увінчатися підписанням Угоди про вступ України до ЄС. Ми розраховуємо пройти цей шлях менше ніж за два роки, і тоді Україна стане повноправним членом ЄС, – сказав Денис Шмигаль.

За його словами, найближчими тижнями до України приїде велика делегація ЄК – президентка Урсула фон дер Ляєн та понад 10 єврокомісарів.

Вони проводитимуть міжурядові консультації, що стане не тільки сигналом подальшої підтримки України у війні, але й продемонструє, що ЄС відкритий до переговорного процесу щодо вступу.

Нагадаємо, за процедурою, яку зараз застосовує ЄК, відкриття переговорів про вступ України в ЄС можливе не раніше осені 2023 року.