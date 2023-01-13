Январь, 13 в 13:48

НАТО на несколько недель планирует перекинуть самолеты AWACS с западной границы Германии под Бухарест.

Отмечается, что борта Е-3 должны прибыть туда 17 января, чтобы “следить за военными действиями России”.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой НАТО.

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На самолетах будет персонал примерно в 180 работников, их перебросят из Гайленкирхена в Отопень. Отмечается, что разведка будет летать “исключительно над территорией НАТО”.

Как заявила официальный представитель Альянса Оана Лунгеску, разведка союзников может обнаруживать самолеты противника за сотни километров, “что делает их ключевым средством сдерживания и обороны НАТО”.

По ее словам, война РФ против Украины продолжает угрожать миру и безопасности в Европе, и “не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать каждый дюйм территории союзников”.

Отметим, что самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) НАТО с февраля 2022 регулярно патрулируют Восточную Европу и регион Балтийского моря для отслеживания самолетов ВКС РФ у границ Альянса.