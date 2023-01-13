В НАТО решили на несколько недель перекинуть самолеты разведки ближе к Украине
НАТО на несколько недель планирует перекинуть самолеты AWACS с западной границы Германии под Бухарест.
Отмечается, что борта Е-3 должны прибыть туда 17 января, чтобы “следить за военными действиями России”.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой НАТО.
На самолетах будет персонал примерно в 180 работников, их перебросят из Гайленкирхена в Отопень. Отмечается, что разведка будет летать “исключительно над территорией НАТО”.
Как заявила официальный представитель Альянса Оана Лунгеску, разведка союзников может обнаруживать самолеты противника за сотни километров, “что делает их ключевым средством сдерживания и обороны НАТО”.
По ее словам, война РФ против Украины продолжает угрожать миру и безопасности в Европе, и “не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать каждый дюйм территории союзников”.
Отметим, что самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) НАТО с февраля 2022 регулярно патрулируют Восточную Европу и регион Балтийского моря для отслеживания самолетов ВКС РФ у границ Альянса.