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На фоне тяжелых боев в Соледаре и Бахмуте. Генсек НАТО призвал усилить военную поддержку Украины

Бедрак Виктория, редактор ленты
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны увеличить и ускорить предоставление Украине вооружения.

– В последние дни мы видели ожесточенные бои вокруг Бахмута и Соледара на Востоке Украины. Это еще раз показывает смелость украинских военных, которые воюют для защиты своей Родины. Это также показывает, как жизненно важно то, что мы усиливаем нашу военную поддержку Украины, — сказал генсек.

По его словам, Альянс должен помогать Украине еще больше и быстрее.

– Наша поддержка создает реальную разницу на поле боя. В это ключевое время войны мы должны делать гораздо больше, гораздо быстрее, — подчеркнул Столтенберг.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что нельзя недооценивать амбиции РФ. По его словам, российский диктатор Владимир Путин не отказался от планов по захвату Украины.

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Источник: НАТО

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