Січень, 13 в 13:48

НАТО на кілька тижнів планує перекинути літаки AWACS із західного кордону Німеччини під Бухарест.

Зазначається, що борти Е-3 мають прибути туди 17 січня, щоб “стежити за воєнними діями Росії”.

Про це йдеться у повідомленні, яке опублікувала пресслужба НАТО.

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На літаках буде персонал приблизно в 180 працівників, їх перекинуть із Гайленкірхена до Отопені. Наголошується, що розвідка буде літати “лише над територією НАТО”.

Як заявила офіційна представниця Альянсу Оана Лунгеску, розвідка союзників може виявляти літаки противника за сотні кілометрів, “що робить їх ключовим засобом стримування та оборони НАТО”.

За її словами, війна РФ проти України продовжує загрожувати миру та безпеці в Європі, і “не повинно бути жодних сумнівів у рішучості НАТО захищати кожен дюйм території союзників”.

Зазначимо, що літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛВіУ) НАТО з лютого 2022 року регулярно патрулюють Східну Європу та регіон Балтійського моря задля відстеження літаків ВКС РФ біля кордонів Альянсу.