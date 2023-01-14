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Факты / Україна

На Киевщине в результате атаки РФ повреждены 18 частных домов — Алексей Кулеба

Малиновская Ангелина, редактор ленты
вибух
Фото: Depositphotos

В селе Копылов Киевской области зафиксировали попадание снаряда РФ в жилую застройку, пострадавших нет.

Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко и глава ОВА Алексей Кулеба.

– Во время утренней атаки зафиксировано попадание в жилую застройку. В домах местных жителей выбиты окна, — написал Тимошенко в Telegram.

Со своей стороны Кулеба сообщил, что в результате утренней атаки были повреждены 18 частных домов. Там повреждены крыши и окна.

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Экстренные службы работают на месте. Предварительно, без пострадавших.

Напомним, что утром в Киеве в результате ракетной атаки России был поврежден объект инфраструктуры. Также в Дарницком районе обломок ракеты попал в машину.

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