На Киевщине в результате атаки РФ повреждены 18 частных домов — Алексей Кулеба

Январь, 14 в 11:23

В селе Копылов Киевской области зафиксировали попадание снаряда РФ в жилую застройку, пострадавших нет.

Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко и глава ОВА Алексей Кулеба.

– Во время утренней атаки зафиксировано попадание в жилую застройку. В домах местных жителей выбиты окна, — написал Тимошенко в Telegram.

Со своей стороны Кулеба сообщил, что в результате утренней атаки были повреждены 18 частных домов. Там повреждены крыши и окна.

Сейчас смотрят

Экстренные службы работают на месте. Предварительно, без пострадавших.

Напомним, что утром в Киеве в результате ракетной атаки России был поврежден объект инфраструктуры. Также в Дарницком районе обломок ракеты попал в машину.