На Киевщине в результате атаки РФ повреждены 18 частных домов — Алексей Кулеба
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В селе Копылов Киевской области зафиксировали попадание снаряда РФ в жилую застройку, пострадавших нет.
Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко и глава ОВА Алексей Кулеба.
– Во время утренней атаки зафиксировано попадание в жилую застройку. В домах местных жителей выбиты окна, — написал Тимошенко в Telegram.
Со своей стороны Кулеба сообщил, что в результате утренней атаки были повреждены 18 частных домов. Там повреждены крыши и окна.
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Экстренные службы работают на месте. Предварительно, без пострадавших.
Напомним, что утром в Киеве в результате ракетной атаки России был поврежден объект инфраструктуры. Также в Дарницком районе обломок ракеты попал в машину.