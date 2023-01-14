На Київщині у результаті атаки РФ пошкоджено 18 приватних будинків – Олексій Кулеба

Січень, 14 в 11:23

У селі Копилів Київської області зафіксували влучання снаряда РФ у житлову забудову, постраждалих немає.

Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко та очільник ОВА Олексій Кулеба.

– Під час ранкової атаки зафіксовано влучання у житлову забудову. В будинках місцевих мешканців вибито вікна, – написав Тимошенко у Telegram.

Зі свого боку Кулеба повідомив, що внаслідок ранкової атаки було пошкоджено 18 приватних будинків. Там понівечені дахи та вікна.

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Екстрені служби працюють на місці. Попередньо, без постраждалих.

Нагадаємо, що зранку у Києві у результаті ракетної атаки Росії було пошкоджено об’єкт інфраструктури. Також у Дарницькому районі уламок ракети потрапив у машину.