Январь, 14 в 9:42

В Киеве и области прогремели несколько взрывов.

Об этом сообщают местные жители.

Через несколько минут после громких звуков в Киеве и области была объявлена воздушная тревога.

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– Киев/Киевщина, предварительно, под атакой баллистических ракет. Предварительно, сработало ПВО, – пишут в Telegram.

В КМВА подтвердили ракетную атаку столицы.

– Есть попадание в объект инфраструктуры. Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги! Ждите дальнейшей официальной информации, — говорится в сообщении.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что Россия ракетами атаковала объекты критической инфраструктуры. Детали выясняются.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что взрывы прогремели в Днепровском районе столицы. Все службы направляются на место.

– В Голосеевском районе столицы, на нежилую территорию, упали обломки ракеты. Пострадавших нет, – написал он.

После взрывов в Киеве наблюдаются перебои с напряжением.

Напомним, что утром 14 января РФ обстреляла Харьков ракетами системы С-300 — два “прилета” в Индустриальном районе. Лупили по инфраструктуре.

С самого утра 14 января в Запорожье также раздалось несколько мощных взрывов.