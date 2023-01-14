Россия ракетами атаковала критическую инфраструктуру в Киеве — Тимошенко
В Киеве и области прогремели несколько взрывов.
Об этом сообщают местные жители.
Через несколько минут после громких звуков в Киеве и области была объявлена воздушная тревога.
– Киев/Киевщина, предварительно, под атакой баллистических ракет. Предварительно, сработало ПВО, – пишут в Telegram.
В КМВА подтвердили ракетную атаку столицы.
– Есть попадание в объект инфраструктуры. Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги! Ждите дальнейшей официальной информации, — говорится в сообщении.
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что Россия ракетами атаковала объекты критической инфраструктуры. Детали выясняются.
Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что взрывы прогремели в Днепровском районе столицы. Все службы направляются на место.
– В Голосеевском районе столицы, на нежилую территорию, упали обломки ракеты. Пострадавших нет, – написал он.
После взрывов в Киеве наблюдаются перебои с напряжением.
Напомним, что утром 14 января РФ обстреляла Харьков ракетами системы С-300 — два “прилета” в Индустриальном районе. Лупили по инфраструктуре.
С самого утра 14 января в Запорожье также раздалось несколько мощных взрывов.