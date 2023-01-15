Вчера Россия впервые атаковала Киев ракетами С-400 — Воздушные силы

Январь, 15 в 16:05

В субботу, 14 января, РФ впервые ударила по Киеву ракетами С-300 или С-400.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, эти ракеты неточные, а также украинские Силы ПВО пока не имеют возможности их сбить.

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– Эти ракеты невозможно сбивать – ну, не может С-300 сбить С-300, а это комплекс, который у нас основной на вооружении, – сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил отметил, что РФ уже использовала зенитные ракеты для ударов по Харькову, Днепру и Николаеву.

– Ракета летит так же, как и баллистическая: по траектории, по дуге. Место запуска обычных ракет С-300 до 150 км. Но есть модификация ракет С-300, которые могут лететь еще дальше. Не говоря уже о комплексе С-400. Эти ракеты летят с большого расстояния и попадают. Чем больше дальность, тем больше неточность. Такой принцип они применили по Киеву, – добавил он.

Отмечено, что скорость ракет С-300 – более 3 тыс. км/ч, С-400 – более 4 тыс. км/ч.

Источник: телемарафон