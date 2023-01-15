Вчора Росія вперше атакувала Київ ракетами С-400 – Повітряні сили

Січень, 15 в 16:05

У суботу, 14 січня, РФ вперше вдарила по Києву ракетами С-300 чи С-400.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, ці ракети неточні, а українські Сили ППО наразі не мають можливостей їх збити.

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– Ці ракети неможливо збивати – ну, не може С-300 збити С-300, а це комплекс, який у нас основний на озброєнні, – сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил зазначив, що РФ вже використовувала зенітні ракети для ударів по Харкову, Дніпру та Миколаєву.

– Ракета летить так само, як і балістична: по траєкторії, по дузі. Місце запуску звичайних ракет С-300 до 150 кілометрів. Але є модифікація ракет С-300, які можуть летіти ще далі. Не кажучи уже про комплекс С-400. Ці ракети летять з великої відстані і влучають. Чим більша дальність, тим більша неточність. Такий принцип вони застосували по Києву, – додав він.

Зазначено, що швидкість ракет С-300 – понад 3 тис. км/год, С-400 – понад 4 тис. км/год.

Джерело: телемарафон