Январь, 16 в 12:54

В Днепре в воскресенье, 15 января, спасли женщину, которая провела 20 часов под завалами. Как выяснилось, она не могла позвать на помощь из-за того, что у нее с детства было нарушение слуха.

Об этом ее сестра Алина сообщила в Instagram. Она отметила, что женщину зовут Екатерина Зеленская, ей 27 лет.

– Это Катя – моя сестра! Ее нашли только сегодня утром, слава Богу, живой. Она с семьей жила в том проклятом доме на Победе! Она не могла звать на помощь, потому что с детства глуха! – говорится в сообщении.

Местное издание Наше місто сообщает, что Зеленскую госпитализировали с сильным переохлаждением – когда ее обнаружили, ее температура тела составляла 31 градус.

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В настоящее время она находится в реанимации, врачи пытаются спасти ей жизнь.

По данным издания, муж Кати и ее годовалый сын не выжили.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений K a t y а Z e l e n s k a y a (@ekatr1n_ze1enskaya)

Российские оккупанты днем ​​в субботу, 14 января, попали в жилую девятиэтажку в Днепре ракетой Х-22. В результате атаки страны-террориста в многоэтажке погибли до 36 человек, двое из которых – дети.

Кроме того, травмированы 75 человек, в том числе 15 детей.

Удалось спасти 39 человек, включая шестерых детей. Аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются.

Источник: Наше Місто