Провела под завалами 20 часов: в Днепре спасли глухую женщину, ее муж и годовалый сын не выжили
В Днепре в воскресенье, 15 января, спасли женщину, которая провела 20 часов под завалами. Как выяснилось, она не могла позвать на помощь из-за того, что у нее с детства было нарушение слуха.
Об этом ее сестра Алина сообщила в Instagram. Она отметила, что женщину зовут Екатерина Зеленская, ей 27 лет.
– Это Катя – моя сестра! Ее нашли только сегодня утром, слава Богу, живой. Она с семьей жила в том проклятом доме на Победе! Она не могла звать на помощь, потому что с детства глуха! – говорится в сообщении.
Местное издание Наше місто сообщает, что Зеленскую госпитализировали с сильным переохлаждением – когда ее обнаружили, ее температура тела составляла 31 градус.
В настоящее время она находится в реанимации, врачи пытаются спасти ей жизнь.
По данным издания, муж Кати и ее годовалый сын не выжили.
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Российские оккупанты днем в субботу, 14 января, попали в жилую девятиэтажку в Днепре ракетой Х-22. В результате атаки страны-террориста в многоэтажке погибли до 36 человек, двое из которых – дети.
Кроме того, травмированы 75 человек, в том числе 15 детей.
Удалось спасти 39 человек, включая шестерых детей. Аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются.
Источник: Наше Місто