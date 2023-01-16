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Факти / Україна

Провела під завалами 20 годин: у Дніпрі врятували глуху жінку, її чоловік та однорічний син не вижили

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Провела під завалами 20 годин: у Дніпрі врятували глуху жінку, її чоловік та однорічний син не вижили

У Дніпрі в неділю, 15 січня, врятували жінку, що провела 20 годин під завалами. Як з’ясувалось, вона не могла покликати на допомогу через те, що з дитинства має порушення слуху. 

Про це її сестра Аліна повідомила в Instagram. Вона зазначила, що жінку звати Катерина Зеленська, їй 27 років. 

– Це Катя – моя сестра! Її знайшли лише сьогодні зранку і, слава Богу, живою. Вона з родиною жила в тому клятому будинку на Перемозі! Вона не могла кликати на поміч, бо з дитинства глуха! – йдеться у повідомленні.

Місцеве видання Наше місто повідомляє, що Зеленську госпіталізували з сильним переохолодженням – коли її знайшли, її температура тіла становила 31 градус.

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Наразі вона перебуває в реанімації, лікарі намагаються врятувати її життя. 

За даними видання, чоловік Каті та її однорічний син не вижили.

 

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Допис, поширений K a t y а Z e l e n s k a y a (@ekatr1n_ze1enskaya)

Російські окупанти вдень у суботу, 14 січня, влучили у житлову дев’ятиповерхівку в Дніпрі ракетою Х-22. Внаслідок атаки країни-терориста у багатоповерхівці загинуло до 36 осіб, двоє з яких – діти.

Крім того травмовано 75 осіб, зокрема 15 дітей.

Вдалось врятувати 39 осіб, включаючи шістьох дітей. Аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають.

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Джерело: Наше Місто

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