Провела під завалами 20 годин: у Дніпрі врятували глуху жінку, її чоловік та однорічний син не вижили
У Дніпрі в неділю, 15 січня, врятували жінку, що провела 20 годин під завалами. Як з’ясувалось, вона не могла покликати на допомогу через те, що з дитинства має порушення слуху.
Про це її сестра Аліна повідомила в Instagram. Вона зазначила, що жінку звати Катерина Зеленська, їй 27 років.
– Це Катя – моя сестра! Її знайшли лише сьогодні зранку і, слава Богу, живою. Вона з родиною жила в тому клятому будинку на Перемозі! Вона не могла кликати на поміч, бо з дитинства глуха! – йдеться у повідомленні.
Місцеве видання Наше місто повідомляє, що Зеленську госпіталізували з сильним переохолодженням – коли її знайшли, її температура тіла становила 31 градус.
Наразі вона перебуває в реанімації, лікарі намагаються врятувати її життя.
За даними видання, чоловік Каті та її однорічний син не вижили.
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Російські окупанти вдень у суботу, 14 січня, влучили у житлову дев’ятиповерхівку в Дніпрі ракетою Х-22. Внаслідок атаки країни-терориста у багатоповерхівці загинуло до 36 осіб, двоє з яких – діти.
Крім того травмовано 75 осіб, зокрема 15 дітей.
Вдалось врятувати 39 осіб, включаючи шістьох дітей. Аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають.
Джерело: Наше Місто