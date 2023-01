Январь, 15 в 23:33

После массированной российской ракетной атаки по городам Украины, жестоких последствий потерпел Днепр, где ракета врага попала в жилую многоэтажку.

По состоянию на вечер 15 января известно о по меньшей мере 30 погибших и более 70 пострадавших людей в результате акта террора со стороны РФ, еще около 30 человек могут находиться под завалами разрушенного дома.

Международное сообщество, а также западные политики, дипломаты и публичные деятели осудили субботнее ракетное нападение России.

Какой была реакция мира на российский ракетный удар по Днепру 14 января — читайте в материале на Фактах ICTV.

Бывший премьер-министр Бельгии и европарламентарий Ги Верхофштадт призвал западные государства решительно ответить на российский террор. На своей странице в Twitter он написал, что нужно радикально усилить санкции против РФ и прислать Украине замороженные деньги российского Центрального банка.

— После сегодняшней террористической атаки России, давайте откажемся от дополнительных санкций и перейдем к одной:

— против всех западных компаний и лиц, которые имеют дело с Россией;

— список Навального из 6700 приближенных к Путину;

— отправьте замороженные €300 млрд российского ЦБ прямо в Украину!, — написал он и добавил фото изуродованного здания в Днепре.

After Russia's terror attack today, let’s give up on incremental sanctions & go for one set: — against all western companies & individuals who deal with Russia;

— Navalny's list of 6.700 Putin cronies;

— Send the frozen €300 billion of Russian Central Bank directly to Ukraine! pic.twitter.com/oqlw38G2jX — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) January 14, 2023

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал российские атаки по Днепру “подлыми и отвратительными” и осудил акт насилия со стороны РФ.

— Атаки России на жилые дома в Днепре, Украина, являются подлыми, отвратительными и абсолютно неприемлемыми. Канада однозначно осуждает это насилие — мы стоим с народом Украины и будем продолжать обеспечивать ему необходимую поддержку, — написал он.

Russia’s attacks on residential buildings in Dnipro, Ukraine are despicable, abhorrent, and completely unacceptable. Canada condemns this violence unequivocally – we stand with the people of Ukraine, and we’ll continue to make sure they have the support they need. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 14, 2023

Президент Молдовы Майя Санду осудила российские атаки РФ и надеется, что по всей Украине и Днепре воцарится мир.

— Жестокая война России против Украины снова непосредственно влияет на Молдову. Молдавская пограничная полиция обнаружила обломки ракет вблизи села Ларга на севере Молдовы. Мы решительно осуждаем сегодняшние усиленные атаки России и поддерживаем тех, кто потерял близких. В Днепре и по всей Украине должен воцариться мир, — написала она в Twitter.

Russia’s brutal war against ????????directly impacts Moldova again. ????????border police found rocket fragments near Larga village in northern ????????. We strongly condemn today’s intensified attacks of Russia & stand with those who lost loved ones in Dnipro & across ????????. Peace must prevail. pic.twitter.com/JhlYNExoiG — Maia Sandu (@sandumaiamd) January 14, 2023

Администрация президента Соединенных Штатов осудила российские атаки 14 января и уничтожение жилого дома в Днепре. Комментарий представителя Белого дома распространил американский телеканал CNN.

— Эти удары являются еще одним примером жестокой и варварской войны, которую ведет Россия, нанося удары по жизненно важной инфраструктуре Украины, которая обеспечивает светом и теплом украинское гражданское население… Мы продолжим нашу работу по привлечению российских сил к ответственности за их военные преступления и преступления, — говорится в заявлении.

Также атаки РФ осудила посол США в Украине Бриджит Бринк, которая назвала атаку россиян по Днепру “ужасной”.

— Ужасно. Мои мысли с пострадавшими и с теми, кто прилагает так много усилий, чтобы оказать помощь. Дополнительная помощь по безопасности продолжает поступать, чтобы помочь Украине защититься, — написала она в Twitter, как реакцию на новость о количестве погибших.

Жахливо. Мої думки з постраждалими та з тими, хто докладає так багато зусиль, щоб надати допомогу. Додаткова безпекова допомога продовжує надходити, щоб допомогти Україні захиститися. https://t.co/1dOmps22ME — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 14, 2023

Британский посол в Украине Мелинда Симонс заявила, что Россия хочет разрушить намерение украинцев жить свободно.

— Украинский народ борется за справедливый и прочный мир, борется за свое существование, за свое право жить свободно. Россия нацелилась на них непосредственно за то, что они хотят этого, — написала она в Twitter.

???????? people are fighting for a just and lasting peace, they are fighting for their existence, for their right to live free. ???????? targets them directly for wanting these things. pic.twitter.com/fODNffW77O — Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) January 15, 2023

Экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус возмутился, что западное вооружение поступает в Украину слишком медленно и не в тех объемах, благодаря чему могла бы остановить нападения России.

— Российские нацисты могут безнаказанно бомбить Киев, но украинцы не могут получить дальнобойную артиллерию, не могут получить танки и истребители для освобождения оккупированных и аннексированных территорий, потому что кто-то считает, что это может быть провокацией? Абсурд. #FreeLeopards, #ATACMS, — написал он.

#Russia’s Nazis can bomb Kyiv with impunity, but Ukrainians can't get long-range artillery, can't get tanks and fighter jets to liberate occupied and annexed territories, because someone thinks it might be provokative? Absurd. #FreeLeopards, #ATACMS. pic.twitter.com/7A4J9jWuQs — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) January 14, 2023

Американский политолог и декан Колледжа международных исследований и исследований безопасности в Европейском центре исследований безопасности имени Джорджа Маршалла в Германии Эндрю Михта говорит, что сейчас настал момент, когда странам Запада нельзя медлить и передать оружие Украине прямо сейчас.

— Если мы не сможем помочь Украине защитить себя и победить российских захватчиков, пожалуйста, не говорите мне больше о “наших ценностях”, “верховенстве права” или нашем “международном порядке, основанном на правилах”. Эта война — это война, которая трансформирует систему, поэтому давайте смелость делать то, что правильно: предоставить оружие Украине сейчас. Достаточно сказано, — написал он в Twitter.

If we fail to help #Ukraine defend itself & defeat RUS invaders, pls don’t talk to me anymore about “our values,” “rule of law” or our “rules-based int’l order.” This war is a system-transforming war, so let’s have the courage to do what’s right: #ArmUkraineNow Enough said. 3/ — Andrew A. Michta (@andrewmichta) January 14, 2023

Министерство иностранных дел Германии заявило, что после атак 14 января россиян необходимо привлечь к ответственности.

— 325-й день российской захватнической войны против Украины: очередной день российского бомбового террора, обстрелов мирного населения, российских военных преступлений. Мы твердо стоим на стороне Украины и поддерживаем ее в военной, экономической, гуманитарной и политической сферах. Ответственные за эти преступления должны быть привлечены к ответственности — от российских солдат, которые насилуют и обстреливают ракетами дома в Днепре, до руководства, которое отдает приказы. Это является одной из причин, почему (министр иностранных дел Германии, — Ред.) Аналена Бербок завтра отправляется в Гаагу, — говорится в сообщении.

Die Verantwortlichen für diese Verbrechen müssen zur Rechenschaft gezogen werden — von russischen Soldaten, die vergewaltigen & Raketen auf Wohnhäuser in #Dnipro schießen, bis zur Führung, die diese Verbrechen befiehlt — auch deswegen reist @ABaerbock morgen nach Den Haag. 2/2 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) January 15, 2023

Удар РФ по дому в Днепре

По состоянию на вечер 15 января известно о по меньшей мере 30 погибших людях, среди которых 1 ребенок. Также ранены 75 человек, 14 из которых — дети.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на это время остается неизвестной судьба более 30 человек, которые могли быть в доме на время попадания ракеты террористов.

