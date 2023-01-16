Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Не говорите мне о ценностях, если мы не поможем Украине: реакция мира на удар РФ по дому в Днепре

Илья Нежигай, редактор ленты
Не говорите мне о ценностях, если мы не поможем Украине: реакция мира на удар РФ по дому в Днепре

После массированной российской ракетной атаки по городам Украины, жестоких последствий потерпел Днепр, где ракета врага попала в жилую многоэтажку.

По состоянию на вечер 15 января известно о по меньшей мере 30 погибших и более 70 пострадавших людей в результате акта террора со стороны РФ, еще около 30 человек могут находиться под завалами разрушенного дома.

Международное сообщество, а также западные политики, дипломаты и публичные деятели осудили субботнее ракетное нападение России.

Сейчас смотрят

Какой была реакция мира на российский ракетный удар по Днепру 14 января — читайте в материале на Фактах ICTV.

Бывший премьер-министр Бельгии и европарламентарий Ги Верхофштадт призвал западные государства решительно ответить на российский террор. На своей странице в Twitter он написал, что нужно радикально усилить санкции против РФ и прислать Украине замороженные деньги российского Центрального банка.

— После сегодняшней террористической атаки России, давайте откажемся от дополнительных санкций и перейдем к одной:

— против всех западных компаний и лиц, которые имеют дело с Россией;

— список Навального из 6700 приближенных к Путину;

— отправьте замороженные €300 млрд российского ЦБ прямо в Украину!, — написал он и добавил фото изуродованного здания в Днепре.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал российские атаки по Днепру “подлыми и отвратительными” и осудил акт насилия со стороны РФ.

— Атаки России на жилые дома в Днепре, Украина, являются подлыми, отвратительными и абсолютно неприемлемыми. Канада однозначно осуждает это насилие — мы стоим с народом Украины и будем продолжать обеспечивать ему необходимую поддержку, — написал он.

Президент Молдовы Майя Санду осудила российские атаки РФ и надеется, что по всей Украине и Днепре воцарится мир.

— Жестокая война России против Украины снова непосредственно влияет на Молдову. Молдавская пограничная полиция обнаружила обломки ракет вблизи села Ларга на севере Молдовы. Мы решительно осуждаем сегодняшние усиленные атаки России и поддерживаем тех, кто потерял близких. В Днепре и по всей Украине должен воцариться мир, — написала она в Twitter.

Администрация президента Соединенных Штатов осудила российские атаки 14 января и уничтожение жилого дома в Днепре. Комментарий представителя Белого дома распространил американский телеканал CNN.

— Эти удары являются еще одним примером жестокой и варварской войны, которую ведет Россия, нанося удары по жизненно важной инфраструктуре Украины, которая обеспечивает светом и теплом украинское гражданское население… Мы продолжим нашу работу по привлечению российских сил к ответственности за их военные преступления и преступления, — говорится в заявлении.

Также атаки РФ осудила посол США в Украине Бриджит Бринк, которая назвала атаку россиян по Днепру “ужасной”.

— Ужасно. Мои мысли с пострадавшими и с теми, кто прилагает так много усилий, чтобы оказать помощь. Дополнительная помощь по безопасности продолжает поступать, чтобы помочь Украине защититься, — написала она в Twitter, как реакцию на новость о количестве погибших.

Британский посол в Украине Мелинда Симонс заявила, что Россия хочет разрушить намерение украинцев жить свободно.

— Украинский народ борется за справедливый и прочный мир, борется за свое существование, за свое право жить свободно. Россия нацелилась на них непосредственно за то, что они хотят этого, — написала она в Twitter.

Экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус возмутился, что западное вооружение поступает в Украину слишком медленно и не в тех объемах, благодаря чему могла бы остановить нападения России.

— Российские нацисты могут безнаказанно бомбить Киев, но украинцы не могут получить дальнобойную артиллерию, не могут получить танки и истребители для освобождения оккупированных и аннексированных территорий, потому что кто-то считает, что это может быть провокацией? Абсурд. #FreeLeopards, #ATACMS, — написал он.

Американский политолог и декан Колледжа международных исследований и исследований безопасности в Европейском центре исследований безопасности имени Джорджа Маршалла в Германии Эндрю Михта говорит, что сейчас настал момент, когда странам Запада нельзя медлить и передать оружие Украине прямо сейчас.

— Если мы не сможем помочь Украине защитить себя и победить российских захватчиков, пожалуйста, не говорите мне больше о “наших ценностях”, “верховенстве права” или нашем “международном порядке, основанном на правилах”. Эта война — это война, которая трансформирует систему, поэтому давайте смелость делать то, что правильно: предоставить оружие Украине сейчас. Достаточно сказано, — написал он в Twitter.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что после атак 14 января россиян необходимо привлечь к ответственности.

— 325-й день российской захватнической войны против Украины: очередной день российского бомбового террора, обстрелов мирного населения, российских военных преступлений. Мы твердо стоим на стороне Украины и поддерживаем ее в военной, экономической, гуманитарной и политической сферах.

Ответственные за эти преступления должны быть привлечены к ответственности — от российских солдат, которые насилуют и обстреливают ракетами дома в Днепре, до руководства, которое отдает приказы. Это является одной из причин, почему (министр иностранных дел Германии, — Ред.) Аналена Бербок завтра отправляется в Гаагу, — говорится в сообщении.

Удар РФ по дому в Днепре

По состоянию на вечер 15 января известно о по меньшей мере 30 погибших людях, среди которых 1 ребенок. Также ранены 75 человек, 14 из которых — дети.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на это время остается неизвестной судьба более 30 человек, которые могли быть в доме на время попадания ракеты террористов.

Читайте
Сотни поврежденных квартир, десятки погибших — что известно об ударе РФ по Днепру 14 января

Фото: Gauranitay Shulika

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка