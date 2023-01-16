РФ била по Киеву с С-400 ракетами 48Н6ДМ: появилось фото обломков

Январь, 16 в 10:59

Во время обстрела 14 января Россия атаковала Киев новыми ракетами к ЗРК С-400.

В распоряжении издания Defence Express появились фото обломков с индексом 48Н6ДМ.

Это новая ракета для российского ЗРК С-400 с дальностью полета 230 км и весом боевой части 180 кг.

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Вероятно, оккупанты осуществляли пуск ракет 48Н6ДМ с территории белорусского аэродрома Зябровка, расположенного под Гомелем, всего в 20 км от границы с Украиной.

В издании отмечают, что зона поражения позволяет держать под прицелом с территории Беларуси не только столицу Украины, но и такие города, как Житомир, Ровно, Луцк и Львов.

Новые ракеты враг применяет не в первый раз. Такие обломки были обнаружены у уничтоженного частного дома в Протасовом Яру и в разрушенном отеле Алфавито во время ракетных атак по Киеву 31 декабря.

— Масса ракеты 48Н6ДМ и ее скорость вместе с размером боевой части позволяет в случае попадания в жилой дом легко пробить стены или крышу и нанести значительные разрушения. В случае подрыва на незначительной высоте — поразить готовыми обломками гражданское население, тем более что именно в целях максимальной обломочности и сконструированы боевые части зенитных ракет, — отмечают в издании.

Фото: Defense Express