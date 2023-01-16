РФ била по Києву з С-400 ракетами 48Н6ДМ: з’явилося фото уламків

Січень, 16 в 10:59

Під час обстрілу 14 січня Росія атакувала Київ новими ракетами до ЗРК С-400.

У розпорядженні видання Defence Express з’явилися фото уламків з індексом 48Н6ДМ.

Це нова ракета для російського ЗРК С-400 із дальністю польоту 230 км та вагою бойової частини 180 кг.

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Ймовірно, окупанти здійснювали пуск ракет 48Н6ДМ з території білоруського аеродрому Зябрівка, який розташований під Гомелем, всього за 20 км від кордону з Україною.

У виданні зазначають, що зона ураження дозволяє тримати під прицілом з території Білорусі не тільки столицю України, але й такі міста як Житомир, Рівне, Луцьк та Львів.

Нові ракети ворог застосовує не вперше. Такі уламки було знайдено біля знищеного приватного будинку в Протасовому Яру та в зруйнованому готелі Алфавіто під час ракетних атак по Києву 31 грудня.

– Маса ракети 48Н6ДМ та її швидкість, разом із розміром бойової частини, дозволяє у випадку потрапляння у житловий будинок легко пробити стіни чи дах та завдати значних руйнувань. У випадку підриву на незначній висоті – уразити готовими уламками цивільне населення, тим більше, що саме з метою максимальної уламковості й сконструйовані бойові частини зенітних ракет, – зазначають у виданні.

Фото: Defense Express