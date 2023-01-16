Сколько у РФ ракет Х-22 и способна ли наша ПВО их сбивать — Игнат

Январь, 16 в 17:08

Ракеты типа Х-22, одной из которых 14 января РФ попала по многоэтажке в Днепре, украинская система ПВО сбивать не способна.

Об этом на брифинге заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат и подчеркнул, что такие ракеты используют для уничтожения авианосных групп в море. В частности, за 10 месяцев войны сбить такую ракету не удалось ни разу.

Сколько ракет Х-22 у РФ

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Игнат сообщил, что российские запасы соответствующих ракет могут составлять сотни единиц.

Кроме того, ранее у Украины также были на вооружении ракеты Х-22, однако часть из них была передана России посредством оплаты долгов за газ, а часть – пошла на металлолом.

Спикер заверил, что все российские террористы обязательно будут наказаны.

— Оккупанты дислоцируются сейчас на аэродроме Шайковка в России. Уже и командира обнародовали, и его семью. Все преступники будут наказаны, это понятно. Я думаю, что списки личного состава, наверное, всего полка, есть у наших спецслужб, – говорит Игнат.

Он отметил, что сейчас можно легко узнать обо всех российских преступниках поименно – от экипажа, выполнявшего приказ, до верхушки, которая говорила бить по густонаселенному городу ракетой Х-22, погрешность которой может составлять до 600 м.