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Факты / Происшествия

Трагедия в Днепре: количество погибших возросло до 40, найдены фрагменты трех тел

Анастасия Гевко, редактор ленты
Трагедия в Днепре: количество погибших возросло до 40, найдены фрагменты трех тел
Фото: Нацполиция

ГСЧС сообщает, что по состоянию на 12:20 количество погибших на месте ракетного удара страны-террориста России в Днепре погибли уже 40 человек, из них удалось деблокировать 37, в том числе три ребенка.

Также отмечается, что удалось обнаружить фрагменты трех человеческих тел. Их передали для идентификации.

По состоянию на 13:00 спасены 39 человек, шесть из которых – дети, сотрудники ГСЧС получили 46 сообщений о безвестно пропавших, из них пребывание 12 человек установлено.

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Травмы получили 75 человек, из них 14 – дети.

Психологи уже оказали помощь 98 пострадавшим.

Между тем, корреспондент издания Радио Свобода сообщил, что люди несут на место трагедии в Днепре игрушки, цветы и лампадки.

На месте развернут штаб, в котором фиксируют обращение людей, лишившихся жилья.

Работают полевая кухня, психологи и волонтеры-юристы.

На данный момент спасательная операция длится уже более 40 часов.

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Источники: ГСЧС, Радио Свобода
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