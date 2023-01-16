Скільки у РФ ракет Х-22 та чи здатна наша ППО їх збивати – Ігнат

Січень, 16 в 17:08

Ракети типу Х-22, однією з яких 14 січня РФ влучила по багатоповерхівці у Дніпрі, українська система ППО збивати не здатна.

Про це на брифінгу заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат та наголосив, що такі ракети використовують для знищення авіаносних груп у морі. Зокрема, за 10 місяців війни збити цю ракету не вдалось жодного разу.

Скільки ракет Х-22 має РФ

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Ігнат повідомив, що російські запаси відповідних ракет можуть становити сотні одиниць.

Крім того, раніше Україна також мала на озброєнні ракети Х-22, проте частина з них була передана Росії у вигляді оплати боргів за газ, а частина – порізана на металобрухт.

Речник запевнив, що усі російські терористи обов’язково будуть покарані.

– Окупанти дислокуються зараз на аеродромі Шайківка у Росії. Вже і командира оприлюднили, і його сім’ю. Усі злочинці будуть покарані, це зрозуміло. Я думаю, що списки особового складу, напевно, усього полку, є у наших спецслужб, – говорить Ігнат.

Він зазначив, що наразі можна легко дізнатися про всіх російських злочинців поіменно – від екіпажу, який виконував наказ, до верхівки, яка віддавала наказ стріляти по густонаселеному місту ракетою Х-22, похибка якої може становити до 600 м.