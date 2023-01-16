Трагедія в Дніпрі: кількість загиблих зросла до 40, знайдено фрагменти трьох тіл
ДСНС повідомляє, що станом на 12:20 кількість загиблих на місці ракетного удару країни-терориста Росії у Дніпрі загинуло вже 40 осіб, з них вдалось деблокувати 37, в тому числі три дитини.
Також зазначається, що вдалось знайти фрагменти трьох людських тіл. Їх передали для ідентифікації.
Станом на 13:00 врятовано 39 людей, шість з яких – діти, співробітники ДСНС отримали 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з них перебування 12 осіб встановлено.
Травми отримало 75 людей, з них 14 – діти.
Психологи вже надали допомогу 98 постраждалим.
Тим часом кореспондент видання Радіо Свобода повідомив, що люди несуть на місце трагедії в Дніпрі іграшки, квіти й лампадки.
На місці розгорнуто штаб, в якому фіксують звернення людей, що втратили житло.
Працюють польова кухня, психологи і волонтери-юристи.
Станом на зараз рятувальна операція триває вже понад 40 годин.